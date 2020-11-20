BİK Tekirdağ Müdürü Karakaya'dan Kırklareli'ndeki gazete ve kurumlara ziyaret - Son Dakika

BİK Tekirdağ Müdürü Karakaya'dan Kırklareli'ndeki gazete ve kurumlara ziyaret

20.11.2020 11:35
BİK Tekirdağ Müdürü Karakaya'dan Kırklareli'ndeki gazete ve kurumlara ziyaret, System.String[]

Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürlüğünce, 1 Ekim 2020'den itibaren kurumun uhdesine geçen Kırklareli il merkezi ile 5 ilçesinde yayın yapan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 13 gazeteye ziyaret gerçekleştirildiBİK Tekirdağ Müdürü Sabri Karakaya, Kırklareli'nin...

Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürlüğünce, 1 Ekim 2020'den itibaren kurumun uhdesine geçen Kırklareli il merkezi ile 5 ilçesinde yayın yapan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz 13 gazeteye ziyaret gerçekleştirildi

BİK Tekirdağ Müdürü Sabri Karakaya, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden başlayarak Lüleburgaz ilçesinde sona erdirdiği 2 gün süren ziyaretlerde gazete imtiyaz sahibi ve çalışanları ile bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu.

Babaeski ilçesinde yayın yapan Babaeski Söz ve Babaeski Gündem gazetelerinin ziyareti ve gazete çalışanlarıyla yapılan genel değerlendirmenin ardından ilçedeki reklam yayınlama hakkını haiz Trakya Gelişim gazetesini de ziyaret eden Karakaya, son olarak Babaeski Belediyesine giderek Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın- Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü.

Babaeski ilçe ziyaretinin ardından Kırklareli il merkezine geçen Karakaya, 1 Ekim 2020 itibarıyla Basın İlan Kurumu aracılığıyla Kırklareli ilinde ilk resmi ilanı veren kurum olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersoy Canbek'e nezaket ziyaretinde bulundu. Karakaya, ziyaretin ardından Trakya'da Yeşilyurt, Kırklareli Alternatif, Sınırkent ve Kırklareli gazetelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Şube Müdürlüğünün Kırklareli'ndeki ilk gün ziyareti Demirköy ilçesindeki Demirköy İğneada gazetesi ziyaretiyle sona erdi.

İkinci gün programına Vize ilçesiyle başlayan Karakaya, Vize Haber Gazetesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer'i makamında ziyaret etti. Vize ilçesinden sonra Pınarhisar ilçesine geçen Karakaya, burada da Pınarhisar gazetesine ziyarette bulundu.

Kırklareli il merkezi ve ilçelerindeki gazetelere gerçekleştirilen ziyaretlerin ikinci ve son gününde Lüleburgaz ilçesine geçen Karakaya, burada da sırasıyla Görünüm, Hürfikir ve Trakya Takip gazetelerinin imtiyaz sahibi çalışanları ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerde gazetelere, kurumun prestij yayınlarından olan ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın talimatıyla bastırılan Dr. Mehmet Gedizli'ye ait "Söyleyebilmek, Okuyabilmek, Yazabilmek, Türkçe'de Karşıt Benzer Anlamlı Kelimeler, Türkçede Benzer Anlamlı Kelimeler, Türkçe'nin Fiiller Sözlüğü, Türkçe'de Öbek İsimler Sözlüğü, Türkçe'nin İsimler Sözlüğü" isimli kitap setleri hediye edildi.

Basın İlan Kurumu, Kırklareli, Tekirdağ, Karakaya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BİK Tekirdağ Müdürü Karakaya'dan Kırklareli'ndeki gazete ve kurumlara ziyaret - Son Dakika


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