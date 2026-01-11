BİL Koleji Beylikdüzü Marina Kampüsü Açıldı - Son Dakika
BİL Koleji Beylikdüzü Marina Kampüsü Açıldı

BİL Koleji Beylikdüzü Marina Kampüsü Açıldı
11.01.2026 16:01
BİL Eğitim Kurumları, Beylikdüzü'nde yeni kampüsünü hizmete sundu. Lansmanda büyük katılım oldu.

BİL Eğitim Kurumları'nın Beylikdüzü'nde hayata geçirdiği BİL Koleji Beylikdüzü- Marina Kampüsü, düzenlenen lansman programıyla açıldı. Açılış töreninde konuşan BİL Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Ebru Unutmazer, "Bugün büyük bir lansman programı gerçekleştirdik. Bu programda, iş birliği yaptığımız İstanbul Aydın Üniversitesi'nden değerli hocalarımız, Eğitim Fakültesi Dekanımız ve Öğrenci Dekanımız bizimle birlikteydi. Aynı zamanda üniversitenin öğrenci kulüpleri ve Anadolu Kültür Eğitim Vakfı yöneticileri de etkinliğimize katıldı. Gerçekten çok kıymetli ve çok güzel bir gün oldu. Katılım gösteren tüm velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

BİL Eğitim Kurumları tarafından Beylikdüzü'nde kurulan BİL Koleji Marina Kampüsü; Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı, BİL Eğitim Kurumları Strateji Geliştirme Kurulu Başkanı Ümit Kalko, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Ergül Keskin, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci Dekanı Özgül Yaman, BİL Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Ebru Unutmazer ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Şükrü Nurçin'in katılımıyla düzenlenen lansman programıyla eğitim hayatına başladı. Yeni kampüste hibrit eğitim modeli ve akademik takip sistemleri uygulanacak.

'DÜNYA İNOVASYON OKULUMUZUN 42'NCİSİNİ BEYLİKDÜZÜ MARİNA BÖLGESİNDE AÇIYORUZ'

Açılış töreninde konuşan BİL Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Ebru Unutmazer "Bugün çok mutlu ve çok heyecanlıyız. Çünkü dünya inovasyon okulumuzun 42'ncisini Beylikdüzü Marina bölgesinde açıyoruz. 42'nci okulumuz olan Beylikdüzü Marina BİL Koleji, Beylikdüzü Yakuplu'da eğitime başladı. Bugün büyük bir lansman programı gerçekleştirdik. Bu programda, iş birliği yaptığımız İstanbul Aydın Üniversitesi'nden değerli hocalarımız, Eğitim Fakültesi Dekanımız ve Öğrenci Dekanımız bizimle birlikteydi. Aynı zamanda üniversitenin öğrenci kulüpleri ve Anadolu Kültür Eğitim Vakfı yöneticileri de etkinliğimize katıldı. Gerçekten çok kıymetli ve çok güzel bir gün oldu. Katılım gösteren tüm velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OLACAĞINA İNANIYORUM'

BİL Okulları Kampüs Müdürü İsmail Ayık da, "Bugün lansman günümüzde güzel bir heyecan yaşadık. Eğitim-öğretim anlayışımızda, öğrencilerimize bireysel olarak dokunmayı, onların geleceklerini birlikte kurgulamayı ve kendilerini tanımalarını sağlamayı önemsiyoruz. Vizyoner bir yapıyla, öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak kariyer planlarını oluşturmalarını hedefliyoruz. Bir eğitim kurumunda başarı varsa, bunun altında yatan en temel unsurlardan birinin sevgi olduğuna inanıyorum. Öğrencilerimizin okula severek gelmelerini, bireysel başarılara imza atmalarını ve projeler üretmelerini istiyoruz. Bu yıl ikinci döneme de aynı heyecanla başlayacağız. Uzun vadeli planlarımız var ve çok güzel bir eğitim-öğretim yılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

'BU OKUL, İLÇE ADINA BÜYÜK BİR KAZANIM OLACAKTIR'

Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı ise "BİL Koleji Beylikdüzü Marina Kampüsü'nün lansmanında hep birlikteydik. Bu okul, ilçe adına büyük bir kazanım olacaktır. Çünkü Beylikdüzü'nde özel öğretim kurumlarının çok önemli bir yeri var. Biz geniş ve güçlü bir eğitim ailesiyiz" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM-ÖĞRETİM CAMİASINA BAŞARILI VE FAYDALI BİR OKUL OLMASINI DİLİYORUM'

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Ergül Keskin de "Bilindiği üzere BİL Eğitim Kurumları, İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde gelişen ve kurulan önemli eğitim kurumlarından biridir. En önemli özelliklerinden biri, bir üniversite ile bir ortaöğretim kurumunun güçlü birlikteliğini temsil etmesidir. Bu yapı, akademik bilgeliğin sahayla buluşması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Beylikdüzü Marina'da açılan BİL Okulları da bu anlamda üniversite- okul iş birliği içinde, bilimsel anlayışı ve akademik yaklaşımı; düşünsel, bilişsel ve ruhsal gelişimle bütünleştiren nitelikli bir eğitim sunacaktır. Yöneticilerimize, böyle bir okulu Beylikdüzü'ne kazandırdıkları için teşekkür ediyor; eğitim-öğretim camiasına başarılı ve faydalı bir okul olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİL Koleji Beylikdüzü Marina Kampüsü Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: BİL Koleji Beylikdüzü Marina Kampüsü Açıldı - Son Dakika
