Bilal Erdoğan Okçular Vakfı'yla ilgili iddialara cevap verdi

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan ' Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı' öncesi Okçular Vakfı tarafından bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda basın mensuplarının Okçular Vakfı'nın kapatılma veya taşınma iddialarıyla ilgili sorusuna Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan 'Öyle bir şey yok' yanıtını verdi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan 'Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma" Programı öncesi Okçular Vakfı tarafından bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Okçular Tekkesi 'nde düzenlenen programa Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız , Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi Bilal Erdoğan ve Yıldız, 3'üncü Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın kapatılması veya taşınması ile ilgili iddialara 'Öyle bir şey yok' cevabını verdi.'VAKIF, 6 YILDA TÜRKİYE'DE OKÇULUĞUN CİDDİ BİR SIÇRAMA YAPMASINA VESİLE OLDU' Okçular Vakfı'nın bütün spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı kurduğunu dile getiren Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, " Bugün hem Ahlat'ın hem Malazgirt'in, Türkiye 'de yetişen her vatandaşımız her gencimiz tarafından çok iyi anlaşılmasının, bu ülkenin mayasının daha iyi anlaşılması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim bu programlara başlamamız sayesinde veya bir tevafukla Ahlat bölgesinde bulunan Selçuklu Mezarları'ndaki arkeolojik çalışmalarına da ciddi hız verilmiş oldu. Buda bizim için ayrıca sevindirici. Okçular Vakfı bu tekkenin, bu tarihi mekanın bereketi ile geçtiğimiz 6 yılda Türkiye'de okçuluğun ciddi bir sıçrama yapmasına vesile oldu. Türkiye'de sadece okçuluk alanında değil, diğer bütün spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı Okçular Vakfı burada kurmuştur " diye konuştu.'BİZ BURADA DOĞRU BİLDİĞİMİZ İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ' Kendisi de yer aldığı için Okçular Vakfı ile ilgili ön yargılar ve iftiralara maruz kaldıklarını söyleyen Bilal Erdoğan, " Gün geldi Saraybosna 'daydık, Özbekistan 'daydık, Belgrad 'da Askeri Müze'deydik. Gittiğimiz yerlerde aynı zamanda Türk kültürünün birer aktif elçisi olarak hareket ettik. Buda ancak Okçular Vakfı gibi kültürel birikimi olan ve bu okçular tekkesi geleneği üzerinde kurulu olan bir sivil toplum kuruluşunun yapabileceği çalışmalardı. Maalesef işin içinde ben olduğum için bu işlere sağduyuyla, selim bir akılla yaklaşmadan, ön yargı ile insanların birçok ithamlarda bulunduğunu iftiralar attığını biliyoruz. Ama biz burada doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hedefimiz 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin okçulukta madalyayla buluşması olacak " dedi.'FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN KURDUĞU BU VAKIF VARLIĞINI DEVAM ETTİRECEK''Ahlat ve Malazgirt 1071 Anadolu'nun Fethi Anma Programı'nın basın toplantısını Kıbrıs 'ta yapacaklarını ifade eden Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu yıl bu toplantının ikincisini yapıyoruz. İstişari maiyette bir toplantı. İlgili bakanlıklarımızın bakan yardımcıları, bölge valilerimiz ve kurucu mütevelli heyet üyemiz Bilal Erdoğan'ın riyasetinde bu toplantıyı icra edeceğiz. Ahlat Malazgirt'te anma programını başlatıyoruz ve akabinde Malazgirt'te her yıl olduğu gibi bu yılda kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu yıl Malazgirt'i Anma Programı'nın basın toplantısını yavru vatan Kıbrıs'ta yapmayı planlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han 'ın kurduğu bu vakıf varlığını devam ettirecek. Bu yıl sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayelerinde 'Ahlat ve Malazgirt 1071 Anadolu'nun Fethi' anma programını hep birlikte kutlayacak, idrak edecek, şehitlerimizi anacak ve bir medeniyet, vatan ve tarih şuurunu İnşallah kuşanacağız " şeklinde konuştu.'BAŞKA BİR YERE TAŞINMA DÜŞÜNCEMİZ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR' Okçular Vakfı'nın kapanması veya taşınması ile ilgili iddialara cevap veren Yıldız, " Birileri buradan taşınmamızı istiyor olabilirler. Birilerini rahatsız ettiğimizin farkındayız. Fakat Okçular Vakfı gördüğünüz gibi 400'e yakın Kur'an-ı Kerim talebesi ile burada Okçular Tekkesi'nde, Yaz dönemi için şu anda 2 bin 500 başvuru var. Okçuluk öğreniyorlar. Okçular Vakfı 566 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han tarafından temelleri atılan ve ilelebet burada var olacak bir vakıftır. Başka bir yere taşınma düşüncemiz asla söz konusu değildir " dedi.(Alper Suat Tutaşı/İHA)