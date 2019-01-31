Bilecik Akşener Ekonominin Bu Hale Geldiği Türkiye'de Bu Seçim Önemli

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CHP'nin Orhangazi'yi İYİ Parti'ye Bırakmasının Ardından İlçe Yönetimi Toplu Olarak İstifa Etti

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu