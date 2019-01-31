Bilecik Akşener Ekonominin Bu Hale Geldiği Türkiye'de Bu Seçim Önemli

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
, 31 Mart yerel seçimlerine dikkat çekerek, Ekonominin bu hale geldiği Türkiye
'de, bu seçim önemli bir seçim dedi. Programı için Bilecik
'e gelen İYİ Parti
lideri Meral Akşener, Pazaryeri
ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Pazaryeri'nde partililer tarafından karşılanan Akşener'e ziyaretleri sırasında CHP
Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
, Söğüt
Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Aydoğdu
, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Gürses
, CHP İl Başkanı Metin Yaşar
eşlik etti. Bir kahvede gazetecilere açıklama yapan Akşener, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Yanlış yönetim nedeniyle ekonominin kötü olduğunu söyleyen Akşener şöyle konuştu Gördüğüm şey şu; siz de gördünüz, lokantaya gittik kimse yoktu. İkinci el telefon satan bir yere gittik, kimse yoktu. Farklı farklı esnafları gezdik, bir tek fırında 2 kişi gördüm. Şu an saat 11.30 olmasına rağmen hiçbir iş yerinde hiç kimseyi görmedik. Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli bir seçim. Ama bu seçimin sonuçları olarak Cumhur İttifakı'nın, yani iktidar partilerinin söylediği bir tartışmanın yaşanması söz konusu değil. 4 yıl boyunca bir daha seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanı
yerinde kalacak. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi de 2023'te. Dolayısıyla, seçmene söylediğimiz ve seçmenden beklediğimiz şu; 16 yıldır çok kolay bir şekilde kutuplaşmanın getirdiği, gayretsiz bir oy alma halinden sonra bugün gelinen noktada Cumhurbaşkanı'nın maaşına yapılan zam yüzde 26, emekliye yapılan zam yüzde 10. Ekonomi kötü, yanlış yönetim sebebi ile kötü ama buna karşılık vatandaş suçlu.İktidarın bu anlayışıyla ekonominin düzelmesinin mümkün olmadığını söyleyen Akşener, Domates yetiştiricisi suçlu, biber yetiştiricisi suçlu, onları satan marketler, manavlar suçlu. Türkiye'de seracılıkla geçinen binlerce kişi var. Hemen yakınızdaki İnegöl
'de bile sera var. Serada yetiştirilen ürün pahalıya mal ediliyorsa elektriği pahalıdır, suyu pahalıdır, ilacı pahalıdır, gübre kullanıyorsa gübresi pahalıdır. Siz bu girdilerinde bir teşvik uygulamazsanız o ürün pahalıya mal olur. 'Kışın biber yeme, domates yeme, kışın kış sebzeleri ye\