Bilecik'ten kısa kısa - Son Dakika

Bilecik'ten kısa kısa

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bayındırlık Birimi ekipleri tarafından vatandaşların oluşan ani yağışlardan zarar görmemeleri amacıyla birçok noktada yapılan yeni yağmur suyu hatlarındaki rögarlarda temizleme ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor.

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Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bayındırlık Birimi ekipleri tarafından vatandaşların oluşan ani yağışlardan zarar görmemeleri amacıyla birçok noktada yapılan yeni yağmur suyu hatlarındaki rögarlarda temizleme ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor.

Başta şehir merkezi olmak üzere birçok cadde ve sokakta, yeni yağmur suyu hatları ve kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler, özellikle su yoğunluğunun oluştuğu alanlardaki rögarları kış mevsimine hazırlıyor. Diğer yandan kanalizasyon ve rögar temizliğini de yapan ekipler ayrıca yağışlar sonucu dolan ve işlevsel olmayan mazgallarda da temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında Şerifpaşa Camisi, Dedeoğlu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki noktalar başta olmak üzere birçok bölgede yapılan yağmur suyu hatlarındaki rögarlarda bakım ve temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Meclisi gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda, Pazartesi günü gerçekleştirilen birleşimde İmar Komisyonuna havale edilen 4 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Bilecik ili, merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi 311 ada 17 parsel ile 312 ada 3 parsel numaralı taşınmazlar ve bu taşınmazlar arasında kalan bölgede enerji nakil hattı güzergahının imar planına işlenmesine ilişkin imar plan tadilatı yapılması konusunda imar komisyonundan gelen rapor görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Bir diğer gündem maddesi olarak, İstiklal Mahallesi 89 ada 12 ve 13 parseller ile 101 ada 1 parsele ilişkin imar plan tadilatı yapılması konusunda imar komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Yapılan görüşme sonrasında madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

Bilecik ili, merkez ilçesi, mücavir alanı sınırları içerisinde kalan yükseklik en çok serbest olarak belirlenen imar adalarına 3194 sayılı imar kanununun 8. ve geçici 20. Maddesine istinaden imar planı tadilatı yapılması konusunda imar komisyonundan gelen raporun görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin son maddesi olarak İstiklal Mahallesi 638 ada 11,13 ve 14 parsel numaralı belediyemize ait taşınmazların, kayıtlı 639 ada 1,2 ve 3 parseller ile takas yapılması konusunda imar komisyonunda gelen raporun görüşülerek, madde oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, maddelerin görüşmesinden sonrasında yaptığı konuşmada, alınan kararların Bilecik ve halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak, belediye meclis üyelerine katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Öğrencilerden Milli Eğitim Müdürüne salça hediyesi

Bilecik'te ilköğretim öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'e salça hediye etti.

İlköğretim öğrencileri ev ailelerini doğal ortamda yaptığı geleneksel salçayı, Çelik'e hediye etti. Öğrencileri nazik davranışları dolayısıyla tebrik eden müdür Çelik, "Bilecik ilimizde salça önemli bir gelenektir. Ev yapımı ve doğal olan salçaların kaynadığı kazanlardan yükselen kokular insanları kendine çeker ve bu güzel lezzet Bilecik halkının sofralarında her daim başköşede yerini alır. Kendileri küçük ama yürekleri büyük çocuklarımız da böyle bir jest yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ederi." diye konuştu.

Ramazan Çelik, öğrencilere okumanın önemini vurgulayarak birer kitap seti hediye etti.

Semih Şahin, Bilecik, Eylül, imar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:34 - Kaynak: AA

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