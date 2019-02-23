Bilecik Belediyesinden Yol Çizgi Çalışması
12 dakika önce
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok caddesinde çizgi çalışması gerçekleştirildi.
Bilecik
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından şehrin birçok caddesinde çizgi çalışması gerçekleştirildi.
Kentteki trafik akışını kolaylaştırmak ve rahatlatmak adına cadde ve sokaklarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren Bilecik Belediyesi tarafından birçok caddede çizgi çalışması gerçekleştirildi. Trafik yoğunluğunun çok olduğu alanlar başta olmak üzere Bilecik Hürriyet Mahallesi
, Bahçelievler Mahallesi
, İstasyon Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi
, Gazipaşa
Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi
ile çarşı merkezdeki cadde ve ana yollarda yapılan çizgi çalışması ile trafik akışı düzenlenmiş oldu.
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirdeki ihtiyaç duyulan bütün alanlarda çizgi çalışmalarının gerçekleştirileceği bilgisi verildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:53 Kaynak: İHA
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