Bilecik'e atık yağ ileri dönüşüm rafinerisi kuruluyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ferruh Parmaksız, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile birlikte Osmaneli ilçesinde yapımı devam eden atık yağ ileri dönüşüm rafinerisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Parmaksız ile Vali Şentürk, Osmaneli Kaymakam Vekili Efecan Şahin, Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte inşaatta incelemede bulunarak, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin'den bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Şentürk, kentin potansiyeli yüksek olan bir il olduğunu söyledi.

Bilecik'te marka değerlerin bulunduğunu ifade eden Şentürk, Türkiye'nin en büyük 500 firmasından 14'nün kentte faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Şentürk, fabrikanın ile büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bilecik'in tarihi, kültürel, sanayi ve tarımsal olarak marka değerleri var. Bilecik'te istihdam sağlayan 419 firmamız bulunuyor. Buradaki fabrikamız da kendi sektöründe Türkiye'nin birincisi, Avrupa'nın üçüncüsü. Bilecik'e hem istihdam bakımından hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bakımından büyük katkı sağlayacaktır. Önemli bir yatırım yapılıyor. Tesisimiz, ülkemize ve Bilecik'e güzel katkılar sağlayacak." ifadelerinde bulundu.

Şirketin Genel Müdürü Aydın Özbey de yapılacak çalışmalar hakkında sunum yaptı.