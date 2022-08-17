Savcılığa başvuran A.K. adlı kadın, tanıştığı bir kişi ve bu kişinin 4 arkadaşının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

İnhisar, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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