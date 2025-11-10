Bilecik'te 10 Kasım Anma Programında Lokma İkramı - Son Dakika
Bilecik'te 10 Kasım Anma Programında Lokma İkramı

10.11.2025 16:49
Bilecik Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı kapsamında vatandaşlara lokma ikramında bulundu ve anı duvarına duygu ve düşünceler yazıldı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı kapsamında vatandaşlara lokma ikramı yapıldı, hazırlanan anı duvarına duygu ve düşünceler yazıldı.

Bilecik'te sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan 10 Kasım programı; Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki anma ile devam etti. Daha sonra Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda kurulan anı duvarına duygu ve düşüncelerini yazan vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar da hazırlanan programa katılarak, Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve özlemi paylaştı.

"Ata'mıza olan sevgi, minnet ve özlemimizi paylaştık"

Gerçekleştirilen programı sosyal medya hesabında paylaşan Subaşı, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Atatürk Parkı'nda kurduğumuz Anı Duvarı'nda vatandaşlarımızla birlikte Ata'mıza olan sevgi, minnet ve özlemimizi paylaştık. Ardından vatandaşlarımıza lokma ikramında bulunduk. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, sevgi ve minnetle anıyor; etkinliğimize katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, 10 Kasım, Bilecik, Son Dakika

