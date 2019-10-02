Bilecik'te 'bekarlara maç yasağı'nın yankıları sürüyor

Bilecik Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, çok konuşulan ve eşi olmayanın müsabakaya alınmadığı maç hakkında, "İl Spor Güvenlik Kurulu Kararları toplantısında alınan karanın altında Valimiz de olmak üzere 14 kişinin imzası bulunuyor. Alınan kararda yardımcısının imza attığı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in emniyet müdürü hakkında yaptığı açıklama biraz talihsizlik olmuş" dedi.



Kentte bir otelde düzenlenen kahvaltıya ASKF Başkanı Nusret Tosun, ASKF Başkan Vekili Murat Hızlı, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecik Futbol İl Tertip Komitesi üyesi İsmail Özdil, ASKF yönetim kurulu üyeleri, hakem temsilcileri ve basın mensupları katıldı.



Tartışılan Bilecikspor - 1299 Bilecik Kulübü maçı



Bilecik 1. Amatör Lig'in ilk haftasında Bilecikspor - 1299 Bilecik Kulübü maçı kentte bulunan statların olumsuzlukları nedeniyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'na verilmişti. Statta yapılan incelemeler sonrası stat çevresinin uygun olmadığı ve emniyet tedbiri alınamayacağı kararına varılmıştı. Bu karar İl Spor Güvenlik Kurulu Kararı toplantısında altında 14 kişinin imzası ile 'Ev sahibi takım taraftarı kadınlar ve 12 yaş grubuna kadar çocuklar hariç olmak üzere her iki takım taraftarının seyrine kapalı olarak kullanılması' kararı alınmıştı. Bu karar sonrası Bilecikspor'un yanında eşi olan erkeklerin alınması talebi kabul görürken müsabaka yerel ve ulusal basında büyük yer bulmuştu. Müsabaka sonrası Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin bir açıklamasında Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ı hedef alan sözler sarf etmişti.



Kahvaltı sonrası Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in sözlerine değinen Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Alınan karar sonrası yerel ve ulusal basında 'Damsız maç izlemek, yanında kadın bulunmayan erkekler stada giremedi' başlıkları büyük yer aldı. Bu karar sonrası müsabaka sonrasında bir basın mensubuna Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 'Sıradan bir amatör bir futbol maçında güvenliği sağlayamayıp, seyirciyi yasaklayan, emniyeti sağlayamayan Emniyet Müdürünü ben kınıyorum, emniyet müdürünün görevi şehrin emniyetini sağlamaktır' açıklamalarında bulunmuştu. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek M. Subaşı'nın İl Spor Güvenlik Kurulu Kararları toplantısında alınan 'Ev sahibi takım taraftarı kadınlar ve 13 yaş grubuna kadar çocuklar hariç olmak üzere her iki takım taraftarının seyrine kapalı olarak kullanılması kararı' onaylayıp imza atığı ve taraftarın alınmamasını kabul gördüğü belirtilmişti. Bu durumdan haberdar olmasına dair yerel ve ulusal basında yer alan ailesi olmayan maça alınamaz haberleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, 'Belediye Başkan Yardımcısı Melek M. Subaşı'nın altına imzasını attığı bu karardan haberi yok mu' sorusunu akıllara getirdi" dedi. - BİLECİK