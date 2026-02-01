Bilecik\'te Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda bilgilendirme çalışmaları yaptı. Çalışmalarda güncel dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konuları başta olmak üzere kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi, dolandırıcılık ve benzeri suçlarla mücadelede en etkili yöntemlerden biridir. Bilgi paylaşıldıkça riskler küçülür" dedi. - BİLECİK