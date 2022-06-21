Doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı

21.06.2022 18:18

Bilecik'in Pazaryeri, Gölpazarı ve Söğüt ilçelerinde dün etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri, Gölpazarı ve Söğüt ilçelerinde dün etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Pazaryeri ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağış ve dolunun ardından Dereköy Deresi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle bölgedeki bazı ayçiçeği, şerbetçiotu ve fasulye ekili alanlar zarar gördü.

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ve yetkililer, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sert, AA muhabirine, dolu nedeniyle ilçedeki Avşar ve Ümmet bölgeleri, ilçe merkezi ve bazı köylerdeki ekili alanlarda hasar oluştuğunu söyledi.

Müdürlük olarak tüm ekiplerle zarar gören alanlarda incelemeler yaptıklarını kaydeden Sert, "Zararı tespit edip gerekli yardımları yapmaya çalışıyoruz. Her daim vatandaşımızın yanındayız. İncelemelerimiz sonunda gerekli geri dönüşleri sağlayacağız. Ayrıca bu sabaha karşı yine şiddetli bir yağış sonrası Dereköy köyü deresinin taşmasıyla dere kenarındaki birçok tarla sular altında kalarak zarar gördü. İnşallah zarar bu kadarıyla kalır, daha fazla büyümez." diye konuştu.

Ekili ürünü taşkın nedeniyle zarar gören Dereköy sakinlerinden Halil Senaver ise şiddetli yağış sonucu derenin taştığını belirterek, "Yağış sonrası dere taştı ve ürünlerimizi mahvetti." dedi.

Ahmetler köyü sakinlerinden Celal Doğan da 7 dekar alanda ekimini yaptığı ayçiçeğinin zarar gördüğünü kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pazaryeri, Gölpazarı ve Söğüt ilçelerinde dün etkili olan dolu ve şiddetli yağışlar nedeniyle tarım alanlarında zarar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik ekiplerinin zarar gören tarım alanlarını yerinde incelediği ifade edilerek,"Hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları kısa sürede tamamlanarak bakanlığa gönderilecektir." değerlendirmesine yer verildi.

YORUMLAR
500
Altıntaş'ta dolu vuran üretim alanlarında hasar tespit çalışmaları Altıntaş'ta dolu vuran üretim alanlarında hasar tespit çalışmaları Çavdarhisar'da doludan zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları Çavdarhisar'da doludan zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:08 ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:20:45. #1.11#
SON DAKİKA: Doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement