Bilecik\'te Halter Sporcuları Güçleniyor

Bilecik'te halter sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde yapılan antrenmanlarla gücünü sınırların ötesine taşıyor.

Bilecik'te halter branşında faaliyet gösteren sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında sürdürülen antrenmanlarla performanslarını üst seviyeye çıkarıyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda teknik uyum, kuvvet ve patlayıcı güç bir arada geliştirilirken; koparma ve silkme antrenmanlarında odak, denge ve kararlılık ön planda tutuluyor. Düzenli ve disiplinli çalışmalarla hem fiziksel hem de mental gelişim hedeflenirken, sporcular antrenmanlarda sınırlarını zorlayarak müsabakalara hazırlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Halter antrenmanlarında sporcularımız sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da gelişiyor. Bu süreçte yalnızca kaslar değil, karakter de güçleniyor. Gençlerimizin spora yönlendirilmesini ve başarıya ulaşmasını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK