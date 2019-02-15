Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "İklim Değişikliği" Projesinin Kapanış Programı

Bilecik'te "İklim Değişikliği" Projesinin Kapanış Programı

13 dakika önce

Bilecik Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen "İklim Değişikliğinde Geliştirilmiş Kapasite ve Farkındalık ile Daha İyi Geleceklere" projesinin kapanış programı düzenlendi.

Bilecik'te
Bilecik Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen "İklim Değişikliğinde Geliştirilmiş Kapasite ve Farkındalık ile Daha İyi Geleceklere" projesinin kapanış programı düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan kapanış programına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay katıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, projenin gerek ortak iş yapma becerisi gerekse proje hazırlama anlayışına katkı sağladığını belirterek, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' temellerinin atıldığı, insana dayalı bir medeniyetin mensupları olarak daha iyi hizmet etmekle mükellef olduklarını söyledi. Çevreyi koruma noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Şentürk, "Ertelenecek bir hayat yok. Bizde her şeyin en iyisine layık isek en iyisini yapmak durumundayız. Dolayısıyla yaptığımız işleri en iyi şekilde icra ederken, hem yaptığımız işten mutlu olmalıyız hem de etrafımıza olumlu enerji vermeliyiz. Bir projesi varsa önce hayal kurması lazım. Çocuklarımıza bol, bol hayal kurdurmalıyız. Hangi konu olursa olsun iddialı olacağız. Potansiyelimiz çok yüksek. Ama bir farkındalık, bir heyecan lazım" ifadelerine yer verdi.

Proje ortağı olan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da iklim değişikliği projesinin bölgede etkin ve yenilikçi yöntemlerle bilgilendirmek, tanıtmak, farkındalık oluşturmak ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla ve hedefiyle ortaya çıktığını belirterek, proje süresince birçok etkinlik ve çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

Program Vali Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taş ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay'ın projenin sürdürülebildiğini sağlayan ve proje sürecinde katkıda bulunanlara plaket vermesinin ardından son buldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:18 Kaynak: İHA

İbrahim Taş, Bilecik Valiliği, Bilecik, Yaşam
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