Son Dakika Haberleri: Bilecik'te kamyon devrildi
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Bilecik'te kamyon devrildi

46 dakika önce

Bilecik'te seyir halindeki kamyon devrilirken, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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Bilecik'te seyir halindeki kamyon devrilirken, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bursa'nın Yenişehir ilçesine seyir halindeki Ali Çelebi yönetimindeki 34 PPR 66 plakalı kamyon, havanın yağışlı olması sebebiyle virajı alamayarak yola devrildi. Kazada sürücüyü diğer sürücüler araç içinden çıkartırken, Ali Çelebi kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde jandarma ekipleri yolda geniş çaplı önlem alırken, Bilecik-Bursa karayolu tek şeritten verildi. Devrilen kamyon vinç yardımı ile çekilirken, trafik normale döndü. - BİLECİK
Ali Çelebi, Yenişehir, Bilecik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:14 Kaynak: İHA
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