Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kar Küreme Aracı Devrildi

Bilecik'te Kar Küreme Aracı Devrildi

1 saat önce

Bilecik Karayolları 144 Şube Şefliği'ne ait kar küreme aracı, Bursa karayolu üzerindeki çalışmalar sırasında devrildi, kazara ölen ve yaralanan olmadı.

Bilecik'te Kar Küreme Aracı Devrildi, System.String[]
Bilecik Karayolları 144 Şube Şefliği'ne ait kar küreme aracı, Bursa karayolu üzerindeki çalışmalar sırasında devrildi, kazara ölen ve yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; dün Bilecik kent merkezi ve ilçelerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Bilecik- Yenişehir-Bursa karayolu kar lastiksiz ve zincirsiz ilerleyen araçlar nedeniyle yollar ulaşıma kapanmıştı. Bilecik Karayolları 144 Şube Şefliği'ne ait ekipler, yolda mahsur kalan araçları ve yolu kardan temizlemek için dün büyük bir uğraş sarf ettiler. Bu ekiplerden Bayram Ünsal'ın kullandığı 06 FH 4887 plakalı kar küreme aracı Bilecik- Yenişehir karayolu üzerinde kar küreme çalışması yaptığı esnada, Beyce köyü yolu ayrımındaki mermer ocakları mevkiinde devrildi.

devrilerek yan yattı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, devrilen kar küreme aracı olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan, ekipler gün boyu karayolunda kar temizleme çalışmalarına devam etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

Yenişehir, Bursa, Bilecik, Kar, 3. Sayfa
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