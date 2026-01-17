Bilecik'te Kış Festivali Coşkusu - Son Dakika
Bilecik'te Kış Festivali Coşkusu

Bilecik'te Kış Festivali Coşkusu
17.01.2026 16:20
Bilecik Gölpark Kış Festivali'nde 2 ton hamsi dağıtıldı, binlerce kişi soğuk havaya rağmen katıldı.

Bilecik'te düzenlenen Gölpark Kış Festivali'ne binlerce kişi soğuk havaya rağmen akın ederken, 2 ton 11 kilogram hamsi dağıtıldı.

Bilecik Valiliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gölpark Kış Festivali'ne binlerce kişi soğuk havaya rağmen Pelitözü Gölpark'a akın etti. Davetlilere kentteki kurumlar tarafından kurulan stantlarda başta yöresel ve tescilli ürünler olan Pazaryeri helvası ve bozası, Kızıldamlar Köyü'nde üretilen kabak tatlısı ikram edilirken, tanıtıcı broşürlerde dağıldı. Başta Karadeniz bölgesinde Trabzon, Rize, Ordu, Artin olmak üzere Bursa, Eskişehir, Sakarya'dan binlerce kişini akın ettiği festivalde ayrıca 2 ton 11 kilogram hamsi dağıtıldı.

"Kar yağışının hemen arkasından böyle bir festival gerçekleştirdi"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir festivale katılan tüm davetlilere güzel bir gün geçirmelerini dileyerek, "Hava soğuk ama güzel bir hava var, böyle kar yağışının hemen arkasından böyle bir festival gerçekleştirdik. Bilecikli hemşirelerimiz ve çevre illerden gelen vatandaşlarımız da böyle güzel organizasyonlarda buna destek verip buralarda katılımcı olarak buralara şenlendirdiler. Bizlerde onlara festivalimize katılarak, vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Pelitözü Gölpark alanımız yazıyla kış ile bambaşka güzel"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ise, "Pelitözü Gölpark alanımız yazıyla kış ile bambaşka güzel. Şehrimizin en güzel noktalarından bir tanesi. Valimize, İl Özel İdaresi çalışanlarımıza, stantları kuran tüm derneklerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel maşallah, yaz kadar kış da farklı oldu. 2 ton 11 kg hamsi dağıtıldı ve farklı ikramlarımızla da güzel geçiyor" dedi.

"Buradaki amacımız çocuklarımız eğlensin, gençlerimiz güzel bir vakit geçirsin"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, soğuk ama güzel bir günde binlerce kişiyle bir araya geldiklerini anlatarak, "Bilecik Valiliği Gölpark Kış Festivali yapmak istedik. Buradaki amacımız çocuklarımız eğlensin, gençlerimiz güzel bir vakit geçirsin, Bilecik'imizin misafirperverliğini, beraberliğini, dayanışmasını gösterme adına burada güzel bir festival yaptık, kış festivali yaptık. 2 ton 11 kilo hamsimizi vatandaşlarımızla buluşturduk. Tabii yöresel ikramlarımız vardı, malum Pazaryeri helvamız çok meşhur ve tescilli bir ürünlerimiz. Devamında Kızıldamlar kabağımızı ikram ettik. Çocuklarımıza eğlence alanları yaptık, sanatçılarımız sahneye çıktı, güzel bir dayanışma oldu. Bu soğuğa rağmen vatandaşlarımız da teveccüh gösterdiler, buraya geldiler, bundan da çok mutluluk duyduk. İyi ki de yapmışız diyoruz bu festivalimizi" dedi.

Festival gün boyu ikramların ardından İsmail Türüt konseriyle son bulacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gastronomi, Etkinlik, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
