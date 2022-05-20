Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu

20.05.2022 12:49
Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu

Bilecik'te kızların kaldığı yurdun arka tarafındaki ormanlık alanda çıkan korkuttu.

Bilecik'te kızların kaldığı yurdun arka tarafındaki ormanlık alanda çıkan korkuttu. Yangın, anında müdahale sonrası büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde Kredi Yurtlar Kurumuna ait Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu arkasındaki ormanlık alanda dumanları gören öğrenciler durumu hemen 112'ye haber verdi. Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında olay yerine intikal ederek, yangına müdahale etti. Kısa sürüde söndürülen yangın sonrası bölgede ufak çaplı bir kaç yangın daha çıktı. - BİLECİK

Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu
Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu
Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Yangın, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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