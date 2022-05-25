BİLECİK'TE KONSER ERTELENDİ, TOPLANAN BİNLERCE KİŞİ ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜ - Son Dakika
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BİLECİK'TE KONSER ERTELENDİ, TOPLANAN BİNLERCE KİŞİ ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜ

25.05.2022 11:04
BİLECİK'TE KONSER ERTELENDİ, TOPLANAN BİNLERCE KİŞİ ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜ

BİLECİK Belediyesi tarafından organize edilen konser, Pençe-Kilit operasyonunda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 asker nedeniyle ertelendi.

BİLECİK Belediyesi tarafından organize edilen konser, Pençe-Kilit operasyonunda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 asker nedeniyle ertelendi. Konser için alanda toplanan binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak yürüyüş düzenledi.

Bilecik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Hande Ünsal konseri ve fener alayını kötü hava şartları nedeniyle dün geceye ertelemişti. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin 5 askeri şehit ettiği hain saldırı sonrası konser ikinci kez ertelendi. Bilecik Belediye Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda konser için kurulan sahnede hain saldırıyı hatırlatarak, 'Burada bu akşam toplandık, çünkü 19 Mayıs konserimizi hava muhalefeti nedeniyle ertelemiştik. Coşkulu konseri ve fener alayını da bu akşama planlamıştık. Burada bu konuşmayı yapmakta çok zorlanıyorum. Bildiğiniz gibi 5 şehidimiz var. Operasyon devam ediyor. Şehitlerimiz artabilir, yaramız açık bir şekilde kanıyor. Anlayışlı olacağınızı biliyorum. Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Bir damla kanın bile dökülmesine tahammülümüz olamaz ve biz bu akşam eğlenemeyiz. Şehitlerimiz için yürüyüş yaparken bize katılırsanız memnun oluruz' dedi. Konser için toplanan binlerce kişi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kent sokaklarında ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atarak yürüyüş düzenledi. Konserin 15 Haziran'a ertelendiği açıklandı.

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Kaynak: DHA

Bilecik, Konser, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

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