Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak ile Zümrüt Sokak kavşağında meydana geldi. Sami Ö. idaresindeki 48 DD 856 plaka hafif ticari araç, Emrah K. idaresindeki 11 AAY 467 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 11 AAY 467 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Özcan T. (21) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Hürriyet, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.