Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Atatürk Bulvarı'ndan Tepebaşı istikametine giden İlkay K. (28) idaresindeki 11 EF 934 plakalı otomobil, OEDAŞ binası önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Birgül Bulanık'a (38) çarptı.
Ayaklarında kırıklar oluşan Bulanık, olay yerine gelen sağlık ekibince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilde bulunan ve sinir krizi geçiren kadına ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Kaynak: AA
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