Bilecik'te seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeyken minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Söğüt- Bozüyük kara yolunda seyreden Fikri Erdemir idaresindeki 11 DB 188 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden sürücü Erdemir, aracı yol kenarına park ederek araçtaki 4 yolcuyu indirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsteki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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