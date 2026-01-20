Bilecik\'te Tarım Buluşması

Bilecik'te İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle sahada buluştu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar kapsamında Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla Köyü, Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeözü Köyü ile İnhisar ilçesi Zafer Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmalarda üreticilerin talep ve önerileri dinlenerek, tarımsal üretim ve kırsal kalkınmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizle sahada bir araya gelerek talep ve önerilerini dinliyoruz. Tarım ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek adına çiftçilerimizle istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK