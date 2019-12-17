Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi istikametine seyir halinde olan Kadri Ceylan idaresindeki 26 ABZ 226 plakalı otomobil ile Hürriyet Mahallesinden Çarşı istikametine gitmekte olan Bahar Atalan yönetimindeki 11 AAK 010 plakalı otomobil, Bilecik İl Özel İdare Kavşağında yer alan ışıklarda çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 26 ABZ 226 plakalı otomobilde bulunan Muhammed Seçen ile 11 AAK 010 plakalı otomobil şoförü ile yolcu olarak bulunan Necla Atalan yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazalı araçların çekilmesi ile yol normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, Atalan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trafik magandaları, seyir halindeki aracın önünü kesti
Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım

Son Dakika Haberleri
16:55 Asgari ücret hangi ülkede ne kadar? - Son Dakika Haber
16:50 İYİ Parti Genel Bakanı Akşener'in kabulleri - Son Dakika Haber
16:50 Midyat'ta doğalgaz çalışmaları - Son Dakika Haber
16:46 Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: "Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki başarılı... - Son Dakika Haber
16:44 FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika Haber
16:41 Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı - Son Dakika Haber
16:25 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:58:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]