Bilecik'te üzerine cam kaplama düşen kadın 17 günlük hayat mücadelesi kaybetti

Bilecik
'te 17 gün önce bir apartmanın dışına yapılan cam kaplamanın üzerine düşmesi sonrasında ağır yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgilere göre, merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi
üzerinde iki kızı ve bir torunu ile birlikte yürüyen Aynur Göksu
'nun (54) üzerine, 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki cam kaplama düştü. Kanlar içinde yere düşen kadına çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparken yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın Eskişehir
Şehir Hastanesine sevk edilen kadın, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi Gölpazarı
İlçe Başkanı Aydın
Göksu'nun annesi Aynur Göksu'nun cenazesi bugün öğle namazına mütaakip Gölpazarı Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeniköy
Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer
, MHP
Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla katıldı. - BİLECİK