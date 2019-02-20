Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Yanan Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Bilecik'te Yanan Ev Kullanılmaz Hale Geldi

1 saat önce

Bilecik'te sabaha karşı çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te Yanan Ev Kullanılmaz Hale Geldi, System.String[]
Bilecik'te sabaha karşı çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İstiklal Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde merhum Halil Kahyar'a ait evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde kiracı olarak oturan Erkan Akın yangını söndürmeye çalışırken yaralanırken, hafif yanıklar oluşan kiracı Gölpazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangında 2 katlı ahşap evin 1'inci katı kullanılmaz hale geldi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:47 Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa
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