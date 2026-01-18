Bilecik'te Yangın Söndürme Tankerleri Köylere Dağıtıldı - Son Dakika
Bilecik'te Yangın Söndürme Tankerleri Köylere Dağıtıldı

18.01.2026 15:16
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 15 adet yangın söndürme tankeri köylere teslim edildi, hazırlıklar sürüyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, orman yangınlarıyla etkin mücadele amacıyla yangın söndürme tankerleri, köylere teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 adet 3 tonluk yangın söndürme tankerinin köylere kazandırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, daha sonra yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, temmuz ayında Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde yaşanan orman yangınlarını hatırlatarak, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Devlet olarak ilgili tüm kurumlarla gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini aktaran Sözer, şunları kaydetti:

"Ancak unutulmamalıdır ki, bu mücadelede en büyük sorumluluk hepimize düşmektedir. Özellikle köylerimizde, tarım arazilerinde ve ormanlık bölgelerde çok daha dikkatli ve duyarlı olmamız büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, özellikle köylerimizde yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla önemli bir hazırlık gerçekleştirdik. Her biri 3 ton kapasiteli olmak üzere 15 adet su tankeri köylerimize kazandırılmış, daha önce temin edilen tankerlerle birlikte su tankeri bulunmayan köyümüz kalmamıştır. Bizler, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumak adına her türlü önleyici çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte daha dikkatli davranarak, bu tür afetlerin önüne geçeceğiz."

Vali Sözer'e, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar, İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Sercan Erbaş, ilçe İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın ile köy muhtarları da eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bilecik, Güncel, Söğüt, Çevre, Son Dakika

