Bilecik'te yeni yapılan hastanenin adı belli oldu - Son Dakika

Bilecik'te yeni yapılan hastanenin adı belli oldu

Bilecik'te 250 yataklı yeni hastanenin adı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olurken, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında birlikte kullanım ve işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik'te yeni yapılan hastanenin adı belli oldu, System.String[]

Bilecik'te 250 yataklı yeni hastanenin adı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olurken, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında birlikte kullanım ve işbirliği protokolü imzalandı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir arasında, yeni hastaneyi birlikte kullanım ve işbirliği protokolü imzalandı. Sağlık hizmet kalitesini artıracak protokolle, yeni hastanenin adı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu.

"Bilecik halkımız ve personelimiz için hayırlı olsun"

Konu hakkında Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrosunda yer alan hekimlerimizin Bilecik Devlet Hastanesinde eğitim ve sağlık hizmeti vermeleri sağlanarak eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır. Birlikte kullanım, Bilecik halkımız ve personelimiz için hayırlı olsun" denildi.

Öte yandan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. - BİLECİK

Bilecik'te yeni yapılan hastanenin adı belli oldu
Bilecik'te yeni yapılan hastanenin adı belli oldu
Bilecik'te yeni yapılan hastanenin adı belli oldu

Şeyh Edebali Üniversitesi, araştırma, Bilecik, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te yeni yapılan hastanenin adı belli oldu - Son Dakika

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