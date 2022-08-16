Zehir tacirliği yapan iki şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Zehir tacirliği yapan iki şahıs gözaltına alındı

16.08.2022 15:32
Zehir tacirliği yapan iki şahıs gözaltına alındı

Bilecik'te zehir tacirliği yapan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik'te zehir tacirliği yapan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik'te, uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskişehir'e uyuşturucu madde sevki yapılacağı ihbarı aldı. İhbar üzerine Bozüyük'te şüpheli şahısların bulunduğu araç durdurularak ve arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 50 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet ses tabancası, 17 adet mermi ile 1 adet bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken araç içerisinde bulunan Ç.K. ve H.İ.Ç. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirliği yapan iki şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zehir tacirliği yapan iki şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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