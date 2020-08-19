Bilecik'ten kısa kısa - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların ev eşyaları, kıyafet, oyuncak gibi birçok ürünü alabileceği "Bilecik Belediyesi Güzel Market" yarın açılacak.

Vatandaşlar arasında birlik, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesini sağlamak amaçlı "Askıdan Meyve ve Sebze" uygulamasını başlatan Bilecik Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına bir yenisini ekliyor.

İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olma düşüncesi doğrultusunda hazırlanan Güzel Market, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bileciklilere hizmet verecek.

Çocuklar için birçok ürünün de bulunacağı market, her yaşta kişinin ihtiyaçlarına da hitap edecek.

Bozüyük'te yağmur suyu çalışmaları

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Eylül Mahallesi Yunus Nadi Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları başlatıldı.

Muammer Aksoy ve Yaşar Doğu caddelerini bağlayan cadde üzerindeki çalışmalarda 871 ve 872. sokaklarda da hat çalışmaları yapılacak.

Yaklaşık 1100 metre uzunluğundaki hat ile özellikle yağışlı havalarda meydana gelen sel ve tortu birikmelerinin önüne geçilmesi sağlanacak.

Milletvekili Tüzün ile Belediye Başkanı Şahin, kazı alanında

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kazı çalışmaları devam eden Bahçelievler yerleşmesinde incelemelerde bulundu.

Tüzün ve Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Tüzün, "Öncelikle burada gerçekleştirilen çalışmaların son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Şehrin yaklaşık 9 bin yıl öncesine ait yaşantı hakkında bilgiler veren bu çalışmada katkıları dolayısıyla Belediye Başkanımız Semih Şahin'e teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı çalışmada emek veren öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizi de tebrik ediyorum." dedi.