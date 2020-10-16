Bilecik Valisi Şentürk, Pazaryeri ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesinde çeşitli kurumlarda incelemelerde bulundu.

Şentürk, ilçede ilk ziyaretini KYK öğrenci yurduna yaptı. Burada Bilecik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve KYK İlçe Müdürü Betül Okdelen'den yurt ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra, açılışa hazır hale getirilen Pazaryeri Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İslam Özkul'dan bilgi aldı.

Şentürk, Ahmetler köyünü ziyaret ederek burada vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlerde, Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve İGM Genel Sekreteri Halis Nalbant hazır bulundu.