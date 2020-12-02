Bilecik Valisi Şentürk'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Bilecik Valisi Şentürk'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

02.12.2020 15:31
Bilecik Valisi Şentürk'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, mesajında, günün, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç, farkındalık ve duyarlılık oluşturulması açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların toplumla bütünleşmelerinin önemine değinen Şentürk, şunları kaydetti:

"Dünyayı engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, onların hayata tutunmalarını, içlerinde yatan yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamak, hepimize düşen toplumsal bir görevdir. Başarılı insan, yaşama azmini yitirmeyen ve kendisiyle barışık olan kişidir. Ülkemiz ve dünyamız tüm engelleri yıkarak başarılara imza atan sanatçıların, sporcuların örnekleriyle doludur. Tüm bu örnekler diğer engelli bireyleri cesaretlendirmeli ve hayata bakış açılarını değiştirmelidir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin yaşadığı sorunlara karşı farkındalığımızın ve duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmelerini temenni ediyorum."

Dünya Engelliler Günü, Necati Şentürk, Engelli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şentürk'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika


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