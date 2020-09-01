Bilecik Valisi Şentürk'ten kapalı pazarda Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetim - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı pazarda "temizlik, maske, mesafe" kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve beraberindekilerle kapalı sebze ve giyim pazarında salgınla mücadelede temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelede temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının önemine değinen Şentürk, şunları söyledi:

"Merkez ve ilçeler olmak üzere belde ve köylerde denetimler aralıksız sürüyor. Denetimler sürerken bir yandan da hayatın rutin akışının devam etmesi gerekiyor. Bilecik esnafımız ve vatandaşlarımız büyük oranda tedbirler konusunda hassas davranıyor, ilçelerimizde de aynı şekilde. Ortak akıl ile hareket etmeliyiz. Bu hepimize dönük bir tehdit. Bir insanımızı bile feda edemeyiz. Hep birlikte kurallara uymak zorundayız."