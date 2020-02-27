Bilecik Valisi Şentürk, YHT Tünel 26 çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik Valisi Şentürk, YHT Tünel 26 çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bilecik Valisi Şentürk, YHT Tünel 26 çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında "Tünel 26" projesinin 2022 yılında tamamlanacağı bildirdi.

Bilecik Valisi Şentürk, YHT Tünel 26 çalışmalarını inceledi, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında "Tünel 26" projesinin 2022 yılında tamamlanacağı bildirdi.

Şentürk, YHT projesinde Bilecik sınırları içinde bulunan T-26 şantiyesinde Proje Müdürü Cihan Erdönmez, DDY Grup Müdürü Kenan Oğul, DDY Bakım Müdürü Serdar Ceylan, YHT Bilecik Gar Müdürü Cihan Dayangaç ve ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YHT'nin, Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olduğunu belirten Şentürk, Ankara-İstanbul YHT koridorundaki T26 Tünel projesinin güzergah özelliklerinin, tünel çapı ve uzunluğu bakımından en önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti.

"Tünel 26" demir yolu projesinin, 9 bin 803 metre uzunluğunda ve Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasında bulunduğunu anlatan Erdönmez ise şu bilgileri verdi:

"Tünel ve aç kapa tünel mesafenin uzunluğu 6 bin 871 metre. T26 projesinin içinde kalan tünel açma makinesi (TBM) çıkartılmıştır. T26 projesindeki tünellerinde (NATM) Yeni Avusturya Tünel Metodu yani klasik kazı yöntemi ile imalat yapılmaktadır. Her tünel için risk analizi yapılarak uzunluk, coğrafi ve iklim koşulları, erişim kolaylığı verileri değerlendirilerek güvenlik modelleri geliştirilmiştir. Projedeki güvenlik tünellerinde acil durum müdahaleleri sırasında itfaiye, ambulans gibi araçların kullanımı da düşünülerek tünel 5,5 metre olarak yapılmaktadır."

T26 projesinde tünel inşaatında 600 işçi ve 80 makine ile çalışıldığını bildiren Erdönmez, projenin en zor bölümlerinin yüzde 50'sinin tamamlandığını ve 2022 yılında hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

İstanbul, Bilecik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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