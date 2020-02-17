Bilecikli genç pilot adayının ölümü sevenlerini yasa boğdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecikli genç pilot adayının ölümü sevenlerini yasa boğdu - Son Dakika

Bilecikli genç pilot adayının ölümü sevenlerini yasa boğdu

6 saat önce

Bilecikli genç pilot adayı Muhammed Mustafa Avcı'nın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.

Bilecikli genç pilot adayının ölümü sevenlerini yasa boğdu, System.String[]

Bilecikli genç pilot adayı Muhammed Mustafa Avcı'nın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.


Edinilen bilgilere göre, 2 Şubat gecesi 11 AAD 332 plakalı motosikleti ile Bursa'dan Bilecik'e seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Mustafa Avcı (29), tedavi gördüğü Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Hayata sadece 15 gün tutunabilen genç pilot adayı ve motosiklet tutkunu Muhammed Mustafa Avcı'nın genç yaşta ölümü sevenlerinin yasa boğdu.


Geriye bu görüntüleri kaldı


Genç pilot adayı Muhammed Mustafa Avcı Bilecik semalarında uçarak hemşehrilerine Kurban Bayramı mesajı vermişti. Gordiyon Havacılık Uçuş Okuluna ait uçakla gerekli izinler alınarak Bursa'dan Bilecik'e 40 dakika gibi bir sürede uçuş gerçekleştiren Muhammed Mustafa Avcı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Bilecikli hemşehrilerinin ve dostlarının Kurban Bayramı'nı kutlamıştı. Yaklaşık 20 dakika Bilecik semalarında uçan Avcı, mesajında "Tüm hemşehrileri ile dostlarının Kurban Bayramı'nı uçaktan kutlayarak, nice bayramları sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçirmelerini temenni ederim" demişti. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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