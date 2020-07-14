Bilgili, 15 Temmuz şehidinin ailesini ve gaziyi yalnız bırakmadı - Son Dakika

Bilgili, 15 Temmuz şehidinin ailesini ve gaziyi yalnız bırakmadı

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili ve ilçe yönetim kurulu üyeleri 15 Temmuz Şehidi Aytekin Kuru'nun ailesini ve 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp'i hain darbe girişiminin yıl dönümünde yalnız bırakmadı.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili ve ilçe yönetim kurulu üyeleri 15 Temmuz Şehidi Aytekin Kuru'nun ailesini ve 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp'i hain darbe girişiminin yıl dönümünde yalnız bırakmadı. Şehit Kuru'nun babası Süleyman Kuru, kendisine takdim edilen Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerimi öpüp alnına koyarak teslim aldı.

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15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminin 4. yıl dönümün de AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları ile birlikte 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına hainlerin yaptığı saldırıda şehit edilen Aytekin Kuru'nun ailesini ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okudu ardından Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerimi aileye teslim etti. Şehit Babası Süleyman ve eşi Esma Kuru duygu dolu anlar yaşadı.


Başkan Bilgili 15 Temmuz'un tarihin en önemli günlerinden biri olduğunu belirterek, "O gece karanlık bir geceydi. Ülkemiz işgal milletimiz köle edilmek istendi. Türk Milleti o gece tank ve silahlara karşı dik durdu. 251 şehidimiz oldu. Şehitlerimiz sayesinde burada dolaşabiliyoruz. Cennet vatanımızda rahat bir nefes alabiliyoruz. Allah şehitlerimizin ruhunu şad eylesin. O gece millet olarak verdiğimiz mesajda Türk Milleti Allah'ın izni ile esareti kabul etmeyecek ve bu toprakların hiçbir güç tarafından işgal edilemeyeceğinin mesajını o gece millet olarak verdik" diye konuştu.


Başkan Bilgili, şehidin ailesinin ziyaretinin ardından şehitlikte Şehit Aytekin Kuru ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Kuranı Kerim okunmasının ardından 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp ziyaret edildi.


Gazi Konuralp'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanı Mehmet Ay'ın selamları ile geldiklerini ifade eden Bilgili, Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etti. Başkan Bilgili Türk milletinin hiçbir güç tarafından diz çöktürülemeyeceğini belirterek şehitlere rahmet gazilere şifa diledi. - ADANA

Yusuf Bilgili, AK Parti, Kozan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:00 Kaynak: İHA

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