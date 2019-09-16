Son Dakika Haberleri: Bilim insanlarına göre ozon tabakasındaki delik son 30 yılın en küçük seviyesinde
Son Dakika Dünya Haber

Bilim insanlarına göre ozon tabakasındaki delik son 30 yılın en küçük seviyesinde

41 dakika önce

Bilim insanları, Dünya'yı, cilt kanserine neden olan ultraviyole ışınlarından koruyan ozon tabakasındaki deliğin, son 30 yılın en küçük seviyesine kadar geldiğini tahmin ediyor

Bilim insanlarına göre ozon tabakasındaki delik son 30 yılın en küçük seviyesinde, System.String[]

Bilim insanları, Dünya'yı, cilt kanserine neden olan ultraviyole ışınlarından koruyan ozon tabakasındaki deliğin son 30 yılın en küçük seviyesine geldiğini tahmin ediyor.


Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi'nin yaptığı son ölçümlerde ozon tabakasındaki deliğin normal genişliğinden daha küçük olduğu tespit edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye hükümeti SDG'yi ilk kez bölücü terörist milisler olarak niteledi
2019 Komik Yaban Hayatı Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri belli oldu Eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un adını Louvre Müzesi piramidine yazdılar NBA şampiyonu Toronto Raptors, taraftarlar için logolu başörtüsü çıkarttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:41:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilim insanlarına göre ozon tabakasındaki delik son 30 yılın en küçük seviyesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]