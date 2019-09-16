Bilim insanlarına göre ozon tabakasındaki delik son 30 yılın en küçük seviyesinde

Bilim insanları, Dünya'yı, cilt kanserine neden olan ultraviyole ışınlarından koruyan ozon tabakasındaki deliğin son 30 yılın en küçük seviyesine geldiğini tahmin ediyor.



Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi'nin yaptığı son ölçümlerde ozon tabakasındaki deliğin normal genişliğinden daha küçük olduğu tespit edildi.