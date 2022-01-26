Üye Girişi
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni varyantlar çıkabilir - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni varyantlar çıkabilir

26.01.2022 09:59
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni varyantlar çıkabilir

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Omicron hafif hastalık geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabilir.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Omicron hafif hastalık geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabilir. Çünkü bağışıklığın gelişmesi için de tablonun biraz ağır seyrediyor olması lazım. Hafif seyredenlerde bağışıklık daha zayıf olabiliyor. Yeterince koruyucu olmayabiliyor. Yeni varyantlar da ortaya çıkabilir. İmmün bağışıklık olmayan kişilerde uzayan enfeksiyonlar, yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olabilir" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Omicron' varyantı ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Salgının seyrine ilişkin net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Özlü, "Dünyada gerek aşılanma oranları gerek hastalığı geçirilerek kazanılan bağışıklık bu hastalığın daha hafif şekilde seyretmesine yol açtı, diye düşünüyoruz. Beklentimiz tabi bu. Önümüzdeki dönemde omicron dalgasının yavaş yavaş pikini tamamlayıp inişe geçmesiyle birlikte küresel çapta bir sürü bağışıklığının ortaya çıkması. Bunu arzu ediyoruz, bekliyoruz ama tabi bu olmayabilir yani o ihtimal de var" dedi.

'VİRÜS TAŞIYAN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR'

Özellikle 'Omicron' varyantının hafif hastalık olarak geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabileceğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Çünkü bağışıklığın gelişmesi için de tablonun biraz ağır seyrediyor olması lazım. Hafif seyredenlerde bağışıklık daha zayıf olabiliyor. Yeterince koruyucu olmayabiliyor. Böyle bir durum da var. İkincisi yeni varyantlar ortaya çıkabilir. Hala dünyada çok sayıda virüs var virüsü taşıyan kişi var. Dolayısıyla bu kişilerde özellikle immün bağışık olmayan kişilerde immün yetmezlik kişilerde uzayan enfeksiyonlar, yeni hayatlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu bakımdan bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama hepimizin umudu bu sürecin bir an önce bitmesi. Uzun sürdü, yorulduk hepimiz inşallah umut ettiğimiz gibi çıkar" diye konuştu.


Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni varyantlar çıkabilir
YORUMLAR
500

Bilim Kurulu, Koronavirüs, Tevfik Özlü, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni varyantlar çıkabilir - Son Dakika


Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
2022 ek ders ücretleri netleşti! Öğretmenler ilk 6 ayda ne kadar alacak? 2022 ek ders ücretleri netleşti! Öğretmenler ilk 6 ayda ne kadar alacak?         
09:50
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında         
17:55
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi         
16:52
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12

Son Dakika Haberleri
09:56 Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi
09:55 Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor
09:49 2022 ek ders ücretleri netleşti! Öğretmenler ilk 6 ayda ne kadar alacak?
09:44 İstanbul'da bir kepçe suya gömüldü, operatör yaşamını yitirdi
09:33 Suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
09:32 Hükümetten istihdam hamlesi! Son 6 aydır işsiz olanları işe alanlara 7 bin 693 liraya kadar destek verilecek
09:27 Safiye ve Naci'nin kar tatilinde beklenmeyen sürpriz! Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu?
09:25 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul Havalimanı'nı hiç böyle görmediniz
09:21 Kar devam edecek! Meteoroloji'den 32 kente sarı kod! İstanbul'a buz ve don uyarısı!
09:15 İslam Memiş'ten yatırımcılar için yeni formül: Kahvemizi yudumlar izleriz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 10:05:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni varyantlar çıkabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement