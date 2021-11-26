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BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ: VAKA SAYILARI İLK DALGADAN YÜKSEK - Son Dakika

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ: VAKA SAYILARI İLK DALGADAN YÜKSEK

26.11.2021 11:08

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Pandemide ilk dalgayı yaşadığımızda bu kadar yüksek vaka veya ölüm sayıları yoktu.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Pandemide ilk dalgayı yaşadığımızda bu kadar yüksek vaka veya ölüm sayıları yoktu. Dalgalanmalar oluyor, kimi zaman azalıyor kimi zaman artıyor ama genel olarak baktığımızda vaka sayıları yüksek" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandeminin dünya genelinde yüksek seyrettiğini belirterek, "Genel olarak bakıldığında vaka ve ölüm sayıları hala çok yüksek. Aslında geçen sene pandemi başladığında, ilk dalgayı yaşadığımızda bu kadar yüksek vaka veya ölüm sayıları yoktu. Hatırlarsanız 2020'nin mart ve nisan aylarındaki ilk dalgada sokağa çıkma yasakları, kapanmalar ve kısıtlamaların olduğu dönemde bugünkü kadar vaka ya da ölüm sayısı yoktu. Bugün itibarıyla pandeminin dalgalar şeklinde süregittiğini biliyoruz. Kimi zaman belli bölgeler ve illerde vaka sayıları artıyor, sonra oralarda azalırken başka yerlerde artmaya başlıyor. Dikkat ederseniz; bundan 2 hafta önce Batı Karadeniz'deki illerde vaka sayıları ciddi artış göstermişti. Orada vakalar azalırken, şimdi Orta Karadeniz'de ve Ordu'da vaka sayılarında artış gördüm. Onu takiben Doğu'ya doğru dalgalanma olur mu olmaz mı hep beraber göreceğiz" dedi.

'HER GÜN 200 KADAR YURTTAŞIMIZI KAYBEDİYORUZ'

Virüsün dolaşmaya, bulaşmaya, hastalandırmaya ve öldürmeye devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Her gün 200 kadar yurttaşımızı kaybediyoruz. Bunu kanıksadık gibi. Onun için belki rakamlar bize eskisi kadar uyarıcı olmuyor. Her gün adeta bir uçak düşmüş gibi 200 yurttaşımızı kaybediyoruz. Aşılanma başta olmak üzere tedbirlere uymaya devam edeceğiz. Salgın hiçbir şekilde azalmış, bitmiş ya da hızını kesmiş değil. Dalgalanmalar oluyor, kimi zaman azalıyor kimi zaman artıyor ama genel olarak baktığımızda vaka sayıları yüksek" diye konuştu.

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ: VAKA SAYILARI İLK DALGADAN YÜKSEK
BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ: VAKA SAYILARI İLK DALGADAN YÜKSEK
BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ: VAKA SAYILARI İLK DALGADAN YÜKSEK
BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ: VAKA SAYILARI İLK DALGADAN YÜKSEK

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Tevfik Özlü, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ: VAKA SAYILARI İLK DALGADAN YÜKSEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ: VAKA SAYILARI İLK DALGADAN YÜKSEK - Son Dakika
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