Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den "kapalı ortam" uyarısı: Koronavirüs daha kolay bulaşır - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den "kapalı ortam" uyarısı: Koronavirüs daha kolay bulaşır

18.10.2020 00:08

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kış aylarında kapalı ortamlarda sıkça vakit geçirileceğini belirterek, "Böyle ortamlarda, koronavirüs grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslerin bulaşması için uygun koşullar oluşmuş olacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Tevfik Özlü, bu kez kış ayları ve kapalı ortam konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

KORONAVİRÜSÜN BULAŞMASINI KOLAYLAŞTIRABİLİR

Kış aylarında kapalı ortamlarda sıkça vakit geçirileceğini belirten Özlü, "Isı kaybı olmasın diye, kapı ve pencerelerimiz çoğu zaman kapalı olacak ve içerisi muhtemelen iyi havalandırılmayacak" ifadelerini kullandı. Tevfik Özlü, "Böyle ortamlarda, hane halkı dışında başka kişilerle bir araya gelirsek; koronavirüs grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslerin bulaşması için çok uygun koşullar oluşmuş olacak" diye konuştu.

ODALAR SÜREKLİ HAVALANDIRILMALI, 2 METRE MESAFEYE UYULMALI

Özlü, odaların sürekli havalandırılmasının da altını çizdi. Özlü, öte yandan odada 4 metrekareye birden çok kişinin bulunmaması, herkesin usulüne uygun maske takıyor olması, 2 metre mesafeye uyulması, yeme içmenin olmaması, toplamda 10'dan fazla kişinin aynı anda bir arada bulunmaması ve ortamın sürekli havalandırılması konusunda tavsiyede bulundu.

"KURALLARA UYMALIYIZ"

Tevfik Özlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayalım ki, bu virüsü bize bulaştırabilecek ve bizim virüsü bulaştırabileceğimiz kişiler; yakınlarımız, dostlarımız, sevdiklerimizdir. Sevdiklerimize zarar vermemek ve sevdiklerimizden zarar görmemek için bu kurallara uymalıyız."

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Kışın kapalı ortamlarda koronavirüsün bulaşması daha kolay
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den kapalı ortam uyarısı: Koronavirüs daha kolay bulaşır

Sağlık Bakanlığı, Tevfik Özlü, Grip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den 'kapalı ortam' uyarısı: Koronavirüs daha kolay bulaşır - Son Dakika

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