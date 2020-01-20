Bilime, 103 bin lira ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilime, 103 bin lira ödül - Son Dakika

Bilime, 103 bin lira ödül

6 saat önce

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali için geri sayım başladı.

Bilime, 103 bin lira ödül, System.String[]

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali için geri sayım başladı.


Bilimi sokağa indiren ve Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'nın desteğiyle 20- 23 Nisan 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar alanında gerçekleştirilecek 9. THY Science Expo'da yarışma başvuruları başladı. Bursa Bilim Festivali'nin bu yılki ana teması 'uzay ve havacılık' olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) desteği ile tüm Türkiye'deki tüm okullar ve üniversitelerde Bursa Bilim Festivali için yarışma çağrısı yapıldı. İnsansız Hava Araçları, Tasarla Yap Uçur (Model Planör), Meslekler Yarışıyor, Akıl ve Zeka Oyunları, FIRA Robot ve Hackathon yarışmalarına sahne olacak festivalde dereceye giren projelere toplamda 103 bin lira para ödülü dağıtılacak. Para ödülünün 45 bin liralık kısmı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından karşılanacak.Yarışmalara katılım sağlamak isteyen proje sahipleri, ilgilendikleri kategorilerin detaylarına https://www.bursabilimsenligi.org/ulaşabilecek. - BURSA

milli eğitim bakanlığı, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
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