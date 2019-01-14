Son Dakika Haberleri: Bilinmeyen Antalyalı Kahramanlar

Bilinmeyen Antalyalı Kahramanlar

59 dakika önce

Kepez ocaklı gençler tarafından tertip edilen saz ve söz dinletisiyle biten konferans, Kepezliler tarafından büyük ilgi gördü.

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Bilinmeyen Antalyalı Kahramanlar

13 Ocak Pazar günü Saat: 16:00 da Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, ilk olarak Şehitlerimizin ruhuna Kuran-ı Kerim okunarak başladı

Dr .Akgül konuşmasında '' Çanakkale zaferinde 57. Alayın büyük çoğunluğu Antalyalıdır. Büyük kahramanlık gösteren destanlar yazan 63. Alay ve 36. Alay'ında büyük çoğunluğu

Antalyalıdır.

Antalya'nın kurtuluşunda ilk sivil şehit Mustafa Haşmet'tir. Sadece Kepez ilçesinde bulunan bir heykeli mevcuttur. Keşke bir Kültür Merkezine Mustafa Haşmet'in adı verilse ve daha da anılsa.Mustafa Haşmet: 2 İtalyan askerini dövüp silahlarını aldıktan sonra, askerlerin ona yalvarmasına karşın silahlarını teslim etmiştir. Ve dönüp giderken, arkasından vurularak Şehadet şerbetini içmiştir.

Burhanettin Onat Antalyalı kahramanlar arasında bir sıralama yapılsa ilk sırada yer alır. İstiklal Harbi kahramanlarındandır. Çanakkale Zaferinde de başarıları olmuştur.

Son olarak Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'den bahseden Dr. AkgülDünya da ilk defa birisi Uçak gemisi batırmıştır oda Mustafa Ertuğrul Akerdir.Ama bunu çoğu kişi bilmez Antalya da bir çok gemi batıran Ertuğrul Aker Fransızların Ünlü Paris 2 gemisini de Uyguladığı Akıllıca tuzak sayesinde batırmıştır. Ve bu gemi halen İlçemiz Kemer'in sularındadır. Amatör dalgıçlar gidip bakabilir diye de ekleme yaptı.''

Kepezliler tarafından büyük ilgi gören konferans Kepez ocaklılar tarafından şiir ve saz dinletisiyle program sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:35 Kaynak: Bültenler

Antalya, Çanakkale, Kepez, Güncel
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