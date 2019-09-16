Bill Viola’nın “görünmez dünya”sı
1 saat önce
Borusan Contemporary, yeni sanat sezonunu video sanatının öncülerinden Bill Viola'nın İstanbul'daki ilk sergisi ile açtı.
Borusan Contemporary, yeni sanat sezonunu video sanatının öncülerinden Bill Viola'nın İstanbul'daki ilk sergisi ile açtı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:05
Kayınpederinin dudağını ısırdığı iddia edilen damadın kardeşleri tutuklandı İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti İBB Şehir Hatları yarın kış tarifesine geçiyor Ayağını camdan çıkartarak kilometrelerce araç kullandı! Olay anı kameraya yansıdı