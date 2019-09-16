Son Dakika Haberleri: Bill Viola’nın “görünmez dünya”sı
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Bill Viola’nın “görünmez dünya”sı

1 saat önce

Borusan Contemporary, yeni sanat sezonunu video sanatının öncülerinden Bill Viola'nın İstanbul'daki ilk sergisi ile açtı.

Bill Viola’nın “görünmez dünya”sı, System.String[]

Borusan Contemporary, yeni sanat sezonunu video sanatının öncülerinden Bill Viola'nın İstanbul'daki ilk sergisi ile açtı.

Borusan Holding, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:05 
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