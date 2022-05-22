Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
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Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı

22.05.2022 10:39

Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaya bin 150 adet kınalı keklik saldı.

Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı

BİNGÖL - Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaya bin 150 adet kınalı keklik saldı.

Bingöl DKMP Şubesi ekipleri, 2022 yılı Kanatlı Hayvan Salım Programı çerçevesinde kentin birçok avlak bölgesine kınalı keklik salımı gerçekleştirdi.

DKMP ve Jandarma ekipleri, kafeslerde taşıdıkları bin 150 adet kınalı kekliği Kiğı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Dalbasan, Göltepesi, Çobantaşı ve Ormanardı devlet avlaklarında, doğaya bıraktı.

Ekipler, kekliklerin salındığı bölgelerde, koruma ve kontrol tedbirlerinin arttırıldığını da bildirdi.

Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı
Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı
Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı
Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika


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