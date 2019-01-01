Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'a Tebrik Telefonu

Binali Yıldırım'a Tebrik Telefonu

1 saat önce

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.

Binali Yıldırım'a Tebrik Telefonu, System.String[]
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, TBMM Başkanı Binali Yıldırımİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.

Mesut Yılmaz, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.

Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik eden Yılmaz, kendisine seçim süreci için başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Mesut Yılmaz, Binali Yıldırım, Güncel
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