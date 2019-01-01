Binali Yıldırım'a Tebrik Telefonu
1 saat önce
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz
, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.
Mesut Yılmaz, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.
Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik eden Yılmaz, kendisine seçim süreci için başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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