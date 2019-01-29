Binali Yıldırım Cenaze Törenine Katıldı
47 dakika önce
İstanbul DHA - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı.
İstanbul DHA
- TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
cenaze törenine katıldı.
Yıldırım, 73 yaşında rahatsızlığından dolayı vefat eden Nermin Kirazlıoğlu'nun Erenköy
Zihnipaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:59 Kaynak: DHA
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