Binali Yıldırım Cenaze Törenine Katıldı
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taşdelen Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Taşdelen
Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı. 92 yaşında hayatını kaybeden Erzincanlı Şahhanım Sarıbal'ın cenaze töreninde Yıldırım'ın yanı sıra Çekmeköy
Belediye Başkanı ve Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz
da bulundu. Binali Yıldırım cenaze töreninin ardından Sarıbal'ın ailesine taziyelerini iletti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:06 Kaynak: DHA
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