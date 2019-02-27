Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Cenaze Törenine Katıldı

Binali Yıldırım Cenaze Törenine Katıldı

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taşdelen Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Binali Yıldırım Cenaze Törenine Katıldı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taşdelen Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı. 92 yaşında hayatını kaybeden Erzincanlı Şahhanım Sarıbal'ın cenaze töreninde Yıldırım'ın yanı sıra Çekmeköy Belediye Başkanı ve Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz da bulundu. Binali Yıldırım cenaze töreninin ardından Sarıbal'ın ailesine taziyelerini iletti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:06 Kaynak: DHA

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