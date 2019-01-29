Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Erenköy'de Vatandaşlarla Çay İçti

Binali Yıldırım, Erenköy'de Vatandaşlarla Çay İçti

1 saat önce

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erenköy'de bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Binali Yıldırım, Erenköy'de Vatandaşlarla Çay İçti, System.String[]
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erenköy'de bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların davetini kırmayan Yıldırım, Erenköy'de bir çay bahçesine girdi.

Çay bahçesindeki vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, onlarla sohbet ederek, çay içti, simit yedi. Yıldırım, etrafındaki vatandaşlara da simit ikram etti.

Vatandaşlardan gelen soruları da cevaplayan Yıldırım, Gebze- Halkalı Hattı'nın yakında açılacağını, son çalışmaların yapıldığını, projenin zor bir proje olduğunu ifade etti. Vatandaşlar da Yıldırım'a teşekkür etti.

Çocuklarla ayrıca ilgilenen Yıldırım, bir çocuğu da kucağına alıp sevdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:47 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Çay, Erenköy, Güncel
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