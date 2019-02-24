Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'na Yüzen Sahne Projesi

Binali Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'na Yüzen Sahne Projesi

1 saat önce

İTALYA'da Como Gölü'nde, Hollanda'da Amsterdam'da su üzerine kurulan platformlarda yapılan kültür sanat etkinliklerinin benzeri İstanbul'da da yapılacak.

Binali Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'na Yüzen Sahne Projesi, System.String[]
İTALYA'da   Como Gölü'nde, Hollanda'da Amsterdam'da su üzerine kurulan platformlarda yapılan kültür sanat etkinliklerinin benzeri İstanbul'da da yapılacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın kültür-sanat projeleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda yüzen platform yapılacağı belirtildi. 

Boğaz'da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek olan "Boğaziçi Etkinlik Sahnesi Platformu" İstanbullulara eşsiz bir deneyim yaşatacak.  Haydarpaşa'da yapılacak Boğaz manzaralı konser ve sahne sanatları etkinlikleri yüzen mavna üzerine kurulacak dev sahnede gerçekleştirilecek.

Tamamen şeffaf olacak bu yüzer platform ile Boğaz'ın imajını güçlendirilmesi planlanırken, Boğaziçi Sahnesi etkinlik olmadığı günlerde ise Boğaziçi Müzesi, Sergi ve Seyir Alanı olarak işlevlendirilecek. Yer değiştirerek Boğaz'ın farklı bölgelerinde ziyaretçilere açılacak.  7 bin 857 metrekare alana sahip olacak plaftorm 100 metre çapında olacak. 

Öte yandan Arnavutköy ilçesinde inşa edilecek "Dünya Sahnesi ve Açık Hava Tiyatrosu" ise dünya starlarının sahne alabileceği kalitede, üst düzey sahne sistemlerine sahip, festival ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek özellikte olacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:07 Kaynak: DHA

Amsterdam, Binali Yıldırım, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
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