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Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını kutladı

33 dakika önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı...

Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını kutladı, System.String[]

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA 
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın" dedi. 


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:00 Kaynak: DHA
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