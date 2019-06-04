Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını kutladı
33 dakika önce
Gülseli KENARLI / İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı...
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:00 Kaynak: DHA
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın" dedi.
FATİH'TE DÖVİZ BÜROSU SAHİBİNE KURŞUN YAĞMURU
Binali Yıldırım'dan YSK'nın seçim kuruluyla ilgili kararına ilk açıklama
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez